Mostra “LEGO, che passione!”

L’Associazione La Quercia di Altare, conosciuta azienda produttrice di giochi, eventi, esibizioni e mostre, propone per l’estate 2019 una rassegna di creazioni artistiche modulari: “LEGO, che passione!”. La mostra è aperta da venerdì 9 a sabato 17 agosto dalle ore 20:30 alle ore 22:30.

“Modulari?”

“Ma sì, dai, non farla difficile, ci giocano grandi e piccini”

“Aspetta, ma figurati, non ci credo”

“E allora dillo”

“Lo dico: LEGO”

Care amiche, cari amici, appassionati di costruzioni in LEGO, venite a trovarci in vico Pollero 5, vicino alla piazza della chiesa parrocchiale di Altare. Non resterete delusi!