Mostra “L’arte internazionale dell’incisione su vetro”

Nel primo fine settimana di dicembre si susseguiranno tanti eventi culturali che animeranno le cellette del Palazzo della Sibilla all’interno della Fortezza del Priamar. Nell’arco di cinque mesi uno staff di artigiani ha creato interessanti sinergie con il territorio e come da progetto prosegue nella messa a sistema degli spazi concessi dal Comune.

Venerdì 30 novembre alle ore 17 sarà inaugurata una mostra di arte vetraria con ospiti internazionali, fortemente voluta da Vanessa Cavallaro, maestra di incisione su vetro. Sabato 1 dicembre alle ore 16:30 verrà inaugurato l’atteso presepe allestito dall’artista Luciana Scarone, che finalmente dopo anni di attività e riconoscimenti viene celebrata nella sua Savona.

Scarone ha visitato “P.articelle” una sera d’estate ed è stata subito “rete” con gli artigiani con i quali ha condiviso la visita nel suo ricchissimo atelier e innescato il progetto presepe che fino al 10 febbraio arricchirà le visite di turisti e cittadini sul Priamar. L’artista ha creato un’ottima sinergia con il restauratore Enrico Ghiso il quale ha messo a disposizione antichi macachi e preziosi mobili, tra cui pezzi da lui restaurati in chiave decorativa e originale. Creando una scenografia insolita e suggestiva dove il talento di Luciana per la creazione di scenari dettagliati e verosimiglianti si amalgama perfettamente.

Durante il pomeriggio inaugurale ci saranno piccoli omaggi per i visitatori del presepe. “P.articelle” apre la volata a “Stile Artigiano” nel week-end del 7, 8 e 9 dicembre e affianca come consuetudine gli eventi a calendario, come il Festival della Scienza presso il Palazzo del Commissario.