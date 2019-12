Mostra “La Magia del Natale in Arte e Storia caARTEiv”

Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio nella sede di caARTEiv, in piazza Italia 5, a Millesimo si rinnova la tradizionale mostra natalizia, che quest’anno avrà per titolo “La Magia del Natale in Arte e Storia caARTEiv”. L’associazione vuole sottolineare così l’importanza delle conservazione delle tradizioni e dei luoghi sacri, celebrati in memoria con creazioni artistiche e pubblicati in libri storici, che perpetuano la memoria della Val Bormida.

Sono disponibili alla visione gratuita i presepi tradizionali in vari formati e soprattutto delicate visioni poetiche dei diciotto comuni dell’ex Alta Val Bormida, (prossima pubblicazione in “Val Bormida in versi colorati”), i recenti libri dedicati alla storia del Monastero Santo Stefano – Castello Centurione e della casata dei marchesi e principi genovesi Centurione Scotto (2018), con riguardi particolare al capitano della Regia Aeronautica Vittorio Centurione Scotto (1900 – 1926), la storia personale e letteraria di due personaggi illustri internazionali (2019) quali l’altarese Aldo Capasso (1909 – 1997) e la guadalupense Florette Morand (1926-2019), la storia di 300 anni di Riofreddo di Murialdo (SV) (1998) e la storia bimillenaria della casata nobiliare dei Bellone dall’Asia all’Europa alle Americhe (2009).

Particolari elogi vanno quest’anno, oltre a tutti i premiati caARTEiv, al soprano degli Oscar Rita Cammarano di Marina di Cammarota, che recentemente si è distinta per l’album “Angeli in prestito” e il brano “Callas”, (testi e musiche di Franco Simone); alla scrittrice Gilda Donolato, che con successo da anni ripropone un calendario artistico con le sue nuove poesie abbinate a pitture di Simona Bellone; alla graphical designer Simona Trevisani di Rimini, che collabora con il progetto caarteiv sulle cartoline, videolettura, e-book e audiolibri poetici e pittorici (info: www.ziacaryn.it).

caARTEiv rinnova l’invito a pubblicare in collaborazione libri, e-book, audiolibri e canzoni (con assistenza grafica, registrazione copyright, distribuzione) e ricorda i bandi dei concorsi artistici del Festival delle Arti 2020, aperto a tutti gli artisti di ogni età (premiati tutti i concorrenti in base a graduatoria stilata dalla giuria). In aggiunta anche il Premio Internazionale della Cultura Italiana nel mondo, dedicato ai coniugi Capasso e riservato a chi abbia superato i 30 anni di carriera letteraria premiata (premiati 1 artista per Regione italiana e Nazionalità estera, con votazione web e di giuria interna: premiazione per entrambi il 20 settembre a Millesimo).

I bandi caARTEiv sono disponibili nella sede (adiacente al Municipio) e sul sito web www.condividendocultura.it.