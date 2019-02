Mostra Itinerario “Essere Sociale” al Teatro delle Udienze

Inaugurata il 9 febbraio, la mostra itineraio “Essere Sociale” presso il Palazzo del Tribunale di Finalborgo si identifica come la seconda tappa del percorso “Scelte e differenze”, tema portante della stagione 2018 – 2019 del teatro stesso, promossa dal Comune di Finale ligure. La mostra è visibile dalle 15 alle 19 tutti i giorni, tranne il lunedì, fino a domenica 24 febbraio (visite scolastiche tutte le mattine con prenotazione obbligatoria).

Questa seconda tappa vuole dare voce ad alcune Associazioni nel nostro territorio attive in ambito sociale ed il suo obbiettivo principale è suscitare alcune domande e trovare delle risposte. Le associazioni sono composte da persone che creano, sviluppano e si occupano di progetti, ma cosa li muove ad occuparsi dell’altro? Da dove nascono questi progetti? Chi sono le persone che ne beneficiano? E come? Spesso l’unico motivo per il quale non si collabora o non si condivide è perché, in realtà, non si conosce.

All’interno della mostra ci saranno varie postazioni in cui si potranno incontrare le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: A Cielo Aperto, ANFFAS- Albenga, ANPI–Sezione Finale Ligure, Associazione Culturale a scopo sociale BABA JAGA, La Comunità Papa Giovanni XXIII, Presidio Ponente Savonese di LIBERA – Nino ed Ida Agostino, Progetto NONUNOMENO, Società Cooperativa Sociale JOBEL, SLOW FOOD Albenga-Finale-Alassio.

Di seguito alcuni appuntamenti per poterle incontrare:

Sabato 16 febbraio

ore 20 – 21 e 22 – 22:30

“Presidio Ponente Savonese di Libera – Nino ed Ida Agostino”

Progetto “Per questo mi chiamo Giovanni – un fumetto per la legalità”. Nato per iniziativa del Presidio Ponente Savonese di Libera, il progetto parte dall’idea di utilizzare il fumetto per offrire uno strumento agli insegnanti che vogliono affrontare il tema delle mafie nelle loro classi.

Libera sarà presente per dare informazioni sul progetto e visionare alcuni pannelli dipinti dagli autori dei fumetti usati nelle scuole, circondati da alcuni lavori eseguiti dai ragazzi. Sarà anche un’occasione per sostenere il progetto facendo la tessera 2019.

ore 21

Associazione Culturale a Scopo Sociale Baba Jaga

Spettacolo teatrale “Il diario di Adamo ed Eva” di Mark Twain

GRATUITO per i nuovi tesserati Baba Jaga 2019

RIDOTTO per soci A Cielo Aperto, Soci a Anffas, Soci ANPI, Soci Papa Giovanni XIII, Soci di Libera, Soci Jobel, Soci Slow Food, Soci CAI, studenti delle scuole superiori, sostenitori #iovivoilteatrodelleudienze.

Mercoledì 20 febbraio ore 21

ANPI sezione di Finale Ligure

Il “sociale” nella Costituzione italiana una rivoluzione ancora in corso”

In diretta dal Teatro delle Udienze una puntata speciale di Radio Anpi dedicata ai temi del sociale contenuti e fortemente voluti nella nostra Costituzione. Sul palco e in collegamento telefonico tanti ospiti con i quali discutere di cibo, lavoro, salute, famiglia, disagio, diritti di cittadinanza, giustizia sociale. Ascolteremo storie e persone che nella loro vita hanno fatte delle scelte e che, con la loro vita, fanno la differenza.

Venerdì 22 febbraio

ore 9

Associazione di Promozione Sociale “A Cielo Aperto”

Seminario di lavoro per “Il Cantiere SocialeFinalese”

È all’interno dell’esperienza quotidiana con le fragilità della vita, individuali e collettive, che prende forma il seminario di approfondimento organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “A Cielo Aperto”.

L’appuntamento è strategico: lanciare un cantiere di lavoro che sappia riordinare idee, progettazioni, interventi nel distretto finalese. Operando quotidianamente con chi chiede aiuto, non possiamo rinunciare a fermarci per fare il punto su quanto facciamo ed esplorando potenziali nuove richieste ed ambiti di azione innovativi.

Se da lato, l’attenzione posta sulla qualità della presa in carico dei casi e il rispetto delle regole sulle certificazioni e gli accreditamenti hanno rischiato di prevalere sulla gestione del servizio sociale; dall’altro, la sfida imminente è quella di un rilancio delle cosiddette “buone pratiche” espresse in questi anni associandole ad un riordino generale delle richieste che formano la domanda sociale di welfare. Visibile e sommerso. Che arriva (e non arriva) sulle scrivanie di tecnici e operatori.

Con una progressiva e condivisa assunzione di responsabilità, il seminario che andiamo a presentare intende rispondere a queste esigenze: ascoltando, la voce di tutti, raccogliendo, le esperienze in atto, rigenerando nuovi servizi. A questo processo di legittimazione affiancheremo una proposta di rilancio e ricostruzione. Per un nuovo inizio. Per un patto costituzionale del welfare finalese.

ore 21

Comunità Papa Giovanni XXIII

Le frontiere del gratuito

Il fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, don Oreste Benzi, ha sempre chiesto di lottare per la rimozione delle cause di ingiustizia. Nella condivisione diretta abbiamo scoperto che si può fare anche nella vita quotidiana. Volete sapere come? Daniele Tappari racconta “Il Villaggio della Gioia” e “La Scuola del Gratuito”. Agnese Trovato e Giulia Musicò testimoniano la loro esperienza nel “Servizio Antitratta” Sergio Musicò descrive il servizio alla “Mensa del povero”

Francesca e Andrea, Chiara e Andrea, mamme e papà di Case Famiglia, portano la vita di condivisione quotidiana. Moderatore della serata Matteo Fadda Responsabile della Zona Torino-Liguria per l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.