Mostra “Itinerario della Memoria” al Palazzo del Tribunale

Da martedì 15 a domenica 27 gennaio con orario 15 – 19 (tranne il lunedì) il Palazzo del Tribunale di Finalborgo apre le sue porte per accogliere la mostra “Itinerario della Memoria”, realizzata dall’Associazione Baba Jaga in collaborazione con l’ANPI di Finale Ligure. Questa la prima tappa del percorso “Scelte e differenze”, tema portante della stagione 2018 – 2019 del Teatro delle Udienze.

Vi si raccontano le storie di persone che ebbero la forza di prendere posizione e non restare indifferenti, persone normali, non eroi, che durante il periodo delle persecuzioni razziali in Europa, senza farsi troppe domande o pensare alle conseguenze, fecero istintivamente una scelta, un’azione che, per quanto piccola e addirittura irrilevante sul conto della grande Storia, ha salvato la vita di una o più persone.

Prendendo ispirazione dal Giardino dei giusti il percorso, allestito con installazioni che utilizzano linguaggi differenti (teatro, fumetto, documentari, etc.), racconterà storie di persone, anche del nostro territorio, che hanno cercato di cambiare l’impossibile. Persone vicine a noi, storie ambientate in luoghi che conosciamo per rendere meno lontano ciò che è accaduto.

Biglietti

ingresso alla mostra: 5 € intero / 3 € ridotto

scuole del Comune di Finale Ligure: 2 € a studente

ingresso omaggio per il pubblico dello spettacolo “Nomi di carta” (25 gennaio ore 21)

Visite scolastiche tutte le mattine con prenotazione obbligatoria