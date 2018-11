Dall’1 al 15 dicembre nella sala esposizioni della Biblioteca “Fratelli Rosselli” di Villa Groppallo sarà visitabile la mostra fotografica “Vado Ligure, percepire un territorio” con immagini di Enrico Fochi. L’esposizione ha il patrocinio del Comune e sarà inaugurata sabato 1 dicembre alle ore 16:30.

Spiega il fotografo:

Il progetto nasce da un’esigenza personale di “parlare” di un luogo destinato, fin dagli anni ’50, ad uno sviluppo industriale che, pur avendo tutte le caratteristiche per poter essere facilitato nella sua espansione e logistica per spazi e trasporti, rinnegava la vera essenza della baia di Vado Ligure, quella turistica, che avrebbe potuto competere ad armi pari con altre celebrate località, Alassio in primis.

Un’antropizzazione poco programmata e regolata ha generato spazi e vincoli che mi hanno indotto a cercare di percepire sensazioni e atmosfere che ho cercato di riportare nei miei scatti, concependoli quasi come contenitori privi di attrazioni estetiche ma atti a raccogliere pensieri ed emozioni.