Sabato 20 aprile prosegue il lungo percorso della mostra fotografica itinerante “100 Donne per la storia”, promossa in occasione del centenario della fondazione di Zonta International dai Club dell’Area 03 del Distretto 30, che attraverserà il Piemonte, la Liguria, la Valle d’Aosta e il Principato di Monaco, in collaborazione con lo Zonta Club Alassio – Albenga.

I Club dell’Area 03 del Distretto 30 con questa mostra vogliono onorare le donne che hanno contribuito a cambiare il mondo, dal contesto locale a quello mondiale. La mostra presenta i profili di cento donne accomunate dal coraggio, dall’aver tentato per prime vie in precedenza precluse al genere femminile, non sempre riuscendo nel loro intento ma tracciando un percorso per chi le ha seguite. È il loro esempio ad ispirare la mission di empowerment dei Club Zonta presenti nel mondo.

Per il contesto locale lo Zonta Club Alassio – Albenga ha scelto, tra le tante, come più rappresentative due donne: Caterina Aicardi di Alassio e Mara Giovine di Albenga, che saranno presentate rispettivamente dai professori Franco Gallea e Gianni Ballabio.

La cittadinanza, gli amici e gli ex alunni sono tutti invitati all’inaugurazione della mostra il 20 aprile alle ore 16:30 a Palazzo Oddo ad Albenga e il 25 aprile alle ore 16:30 presso l’Associazione Vecchia Alassio in via XX Settembre 7 ad Alassio.