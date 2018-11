Mostra fotografica “Contro la violenza ci mettiamo la faccia”

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne di domenica 25 novembre il Comune di Albissola Marina e le volontarie dello Sportello Antiviolenza “Alda Merini” hanno realizzato un’iniziativa dai contenuti forti e di sicuro impatto dal titolo “Contro la violenza di mettiamo la faccia”. Non è solo una mostra, è un mettersi in discussione, rispetto ad un tema così delicato e drammaticamente attuale.

“Abbiamo coinvolto cittadine impegnate nel volontariato e nelle associazioni che gravitano intorno alla comunità albisolese di tutte le età e abbiamo chiesto loro di prestare il proprio volto ad una vera e propria trasfigurazione, eseguita dalle sapienti mani di Marzia Pistacchio con l’aiuto prezioso degli allievi di Futura Centro Formativo Confartigianato Savona e fotografata successivamente da Marco Toschi e Zaira Ricca”, spiega la promotrice Nicoletta Negro.

Ne sono nati ventuno scatti che ritraggono donne impegnate a vario titolo nelle associazioni di volontariato locale e nella società, che hanno prestato il proprio volto per dire “no alla violenza”, in una mostra suggestiva che farà discutere e riflettere.

“La creazione della mostra è stata una occasione di confronto e riflessione – raccontano le volontarie dello Sportello Antiviolenza – Per le volontarie che si sono offerte a questa ‘simulazione’ si è trattato di un percorso profondo che le ha indotte ad osservare se stesse e ad empatizzare con il senso di vergogna e rabbia che il segno della violenza subita provoca. Un doveroso ringraziamento va alle psicologhe Brunella Nari, che ha accompagnato le immagini esposte in mostra con una riflessione e descrizione su quello che la violenza è e rappresenta per la vittima, e Fiorenza Siri, che accompagnerà le volontarie nella ‘chiusura’ del percorso fatto e nella riflessione su quello che significa accogliere le vittime tramite l’ascolto e l’empatia”.

Sono diventate parte attiva dell’esposizione anche le scarpette rosse in ceramica realizzate nel novembre 2017 da ceramisti e artisti albisolesi in occasione delle iniziative contro la violenza di genere promosse da AICC Associazione Italiana Città della Ceramica. Nove scarpe rosse di diversa forma e fattezza posate sul fondo nero degli allestimenti quale simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

L’allestimento sarà ospitato nel Centro Esposizioni MuDA di via dell’Oratorio con inaugurazione venerdì 23 novembre alle ore 18. La mostra sarà visitabile tutti i giorni (festivi inclusi) tranne il lunedì con orario 10 – 12 e 16 – 18 e proseguirà fino al 2 dicembre.