Da domenica 1 dicembre a lunedì 6 gennaio nelle tre vetrine di StuzzicArte, in piazza Giacomo Matteotti, ad Albisola Capo è visitabile una mostra di statuine del presepe popolare albisolese collocate in tre ambientazioni diverse, allestita a cura di Macachi Lab e realizzata da Simonetta Mozzone, Renata Defonchio e dalla scenografa del presepe Luciana Scarone.

Negli spazi che fino a pochi anni fa hanno ospitato la “bottega” di ceramiche di Piera Giacchino StuzzicArte prosegue in chiave natalizia la propria opera di valorizzazione della ceramica locale iniziata nel giugno 2018. Un’operazione di divulgazione culturale quanto mai apprezzata e che ha avuto per protagonisti, come espositori, più di venti ceramisti. Inoltre è già pronto un fittissimo calendario di esposizioni per il 2020.

L’idea di collegare arte e ristorazione, voluta da Maria Adelaide Zucchinali e Guido Volpini, che l’hanno portata avanti con le collaboratrici Carlotta e Greta Canepa e il titolare del Bar Ristorante Pilar Carmine Vinto si sta rivelando vincente anche per la fortunata posizione della struttura, tra il centro storico e la passeggiata a mare.

L’esposizione è visibile anche dalla piazza e dall’adiacente via Colombo. L’inaugurazione si terrà domenica 1 dicembre alle ore 11 al Bar Ristorante Pilar, in piazza Matteotti, insieme alla presentazione del libro “Il nostro presepe – Macachi e dintorni”. Con la mostra inizia infatti il tour di presentazioni del volume nato durante i corsi Studio e Svago dell’UniTre di Albissola Marina e UniAlbisola dell’UniTre di Albisola Superiore. Duecento pagine, oltre novanta autori, edito da De Ferrari di Genova, negli undici capitoli c’è la storia dei Macachi, in particolare quella del presepe e delle figurinaie, che sono state e sono ancora le artefici di questa tradizione da oltre duecento anni.

Le tappe successive saranno martedì 3 dicembre alle ore 16:30 a Villa Groppallo a Vado Ligure, venerdì 6 dicembre alla Fornace Alba Docilia di Albissola Marina per l’inaugurazione della mostra “Il presepe dei ceramisti”, sabato 7 dicembre nel centro storico di Albisola Superiore, domenica 8 dicembre in piazza del Comune ad Albissola Marina in occasione dell’Antica Fiera di Natale.