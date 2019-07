Mostra di modellismo ferroviario con il Plastico di Mallare

Anche quest’anno torna l’ormai consueto appuntamento con l’apertura al pubblico del Plastico di Mallare: da venerdì 12 a domenica 21 luglio dalle 21 alle 23 al Centro Culturale “Monsignor Moreno”, nel centro storico, avrà luogo la mostra di modellismo ferroviario allestita e curata dall’Associazione Fermodellisti Valbormidesi.

Sarà possibile visionare il plastico che riproduce fedelmente la ferrovia litoranea nel tratto dei Piani d’Invrea, tra Varazze e Cogoleto: iniziato nel 2007, è la rappresentazione del vecchio tracciato in un tratto compreso tra due gallerie, documentato da vario materiale d’epoca e centinaia di fotografie scattate recentemente, per riprodurre la zona con la massima cura possibile.

Verranno messi in circolazione sul plastico vari convogli di diverse epoche oltre a modelli di camion d’epoca anche radiocomandati e sarà possibile vedere la costruzione in ottone, plastica o cartoncino di alcuni oggetti o modelli ferroviari. Sarà inoltre possibile visionare varia documentazione e oggettistica relativa alle ferrovie reali e al mondo modellistico, in parte donate da persone che seguono e apprezzano il lavoro dell’associazione.