Da sabato 20 luglio a domenica 18 agosto dalle 17 alle 23 (chiuso il lunedì) l’Oratorio de’ Disciplinanti, nel Complesso Monumentale Santa Caterina, a Finalborgo è visitabile la mostra di arti visive “Geometrismo e libertà” con le opere degli artisti pistoiesi Domenico Asmone, Franco Cappelli e Silvia Percussi, a cura di Anna Brancolini e patrocinata dal Comune di Finale Ligure.

Uniti nel gruppo artistico OlTre per dare forza alle singole voci creative alimentate da una feconda frequentazione di confronto, conducono la loro ragione artistica verso il superamento delle consuetudini attraverso ricerca, coraggio e creatività. Le geometrie di Percussi derivano dal vissuto, quelle di Cappelli stimolate da rimandi e citazioni radicate nel ‘900 italiano, dialogano tra loro e chiamano, avendone pronta risposta, le opere di libertà espressiva, gestuale ma ponderata, di Asmone.

Conversazioni suggestive fra i tre artisti attraverso le loro opere che sorprendono il visitatore in un progressivo corrispondere di emozioni visive. I dipinti e le sculture in ceramica in esposizione rendono partecipi di una godibile complicità artistica dei tre artisti toscani, così diversi tra loro ma felicemente uniti in un amalgama di primaria qualità creativa.