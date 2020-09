Mostra d’arte “Onzo – La repubblica delle donne”

Le donne liguri sono intelligenti e tenaci e ad Onzo, esattamente 439 anni fa, il tentativo del signorotto locale Scipione Del Carretto di usare violenza su una ragazza del paese generò la reazione popolare che portò gli onzesi ad assaltare il castello, demolirlo e mettere in fuga il prepotente. Scipione, terrorizzato, vendette i diritti su Onzo alla Repubblica di Genova ma gli onzesi misero insieme la somma necessaria e riscattarono la loro libertà fondando la Repubblica di Onzo e dandosi statuti, un tribunale e le carceri. L’autogoverno durò due secoli fino all’arrivo di Napoleone.

In occasione dell’anniversario della costituzione di Onzo in libera repubblica la Fondazione Tribaleglobale dedica una mostra alle onzesi e a tutte le donne, esponendo presso la Casa degli Artisti (ex canonica) alcuni dipinti che celebrano donne protagoniste della loro vita e delle loro comunità.

Alcuni dipinti, rari e pressoché inediti, sono di scuola genovese e tutti parlano della forza, dell’intelligenza e dei saperi femminili, un patrimonio tanto ignorato quanto necessario sopratutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo.

L’organizzazione ringrazia il collezionista ed esperto d’arte Alessandro Ghillino per il prezioso lavoro di ricerca storica e iconografica. La mostra è visitabile su appuntamento chiamando il numero di telefono 334 8559850 e online.