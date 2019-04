Mostra d’arte di Ennio Bianchi e Giuseppe Di Terlizzi

Da lunedì 8 a domenica 14 aprile la Gallery Malocello ospita la mostra personale di Ennio Bianchi (pittura e intarmosaico) e Giuseppe Di Terlizzi (immagini ed elaborazioni fotografiche) “Illusioni e colori: interpretazioni di un sognatore” con l’integrazione di poesie di Fausto Naso.

L’esposizione è organizzata dall’Associazione Artisti Varazzesi con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Varazze ed è visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Ennio Bianchi

L’artista è un noto e bravo intarsiatore, pittore e costruttore di modellini navali, dalla lunga e consolidata esperienza, socialmente impegnato e molto attivo in seno alla comunità varazzina, sempre presente e disponibile. Le sue opere meritano di essere ammirate e analizzate con la massima attenzione e da più punti di vista. Non è sufficiente una fugace visita, occorre soffermarsi il tempo necessario per cercare di capire cosa l’artista ha voluto rappresentare e trasmettere a chi osserva i suoi sempre interessanti lavori. Una chiacchierata con l’artista è vivamente consigliata.

Giuseppe Di Terlizzi

L’artista è recentemente e prematuramente scomparso all’affetto dei propri cari, amici ed estimatori delle sue molteplici capacità e qualità artistiche, espresse sia attraverso le immagini catturate con sofisticate fotocamere, sia con l’elaborazione computerizzata delle stesse. L’esposizione postuma è voluta dalla famiglia e dall’Associazione Artisti Varazzesi, per rendere omaggio: gli uni al proprio caro congiunto, gli altri all’amico e compagno nell’esplorazione e divulgazione del mondo dell’Arte nelle sue molteplici sfaccettature e varie forme espressive.

Fausto Naso (in arte Osan) è nato a Milano il 19 gennaio 1929. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera ed è vissuto ed ha lavorato a Milano fino al 2015, quando si è trasferito a Varazze, dove collabora con le locali associazioni socio-culturali: Gruppo Artisti Varazzesi e Varaggio Art. La sua attività artistica, prima interrotta per le vicissitudini della vita, riparte nel 1969/1970, quando incontra alcuni amici ed insieme formano il Gruppo Sirio – Associazione Artistica Culturale.