Mostra d’arte contemporanea “Voyage tra i colori, la luce, le forme dell’estate”

Da sabato 27 luglio (inaugurazione alle 17:30) a domenica 18 agosto (dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19) alla Villa Maura di Carcare si tiene la mostra d’arte contemporanea di pittura, scultura, ceramica e fotografia “Voyage tra i colori, la luce, le forme dell’estate”. Una sorta di “indagine” sul fare arte contemporanea con stili, tecniche, materie diverse, una “ricerca” sul genio eclettico di artisti giovani e meno giovani, già famosi o emergenti: l’Associazione “Renzo Aiolfi” promuove infatti tutti allo stesso modo, guardando l’orizzonte alto dell’articolo 9 della Costituzione Italiana.

Questa mostra è un “voyage” tra forme della natura, colori e opere che hanno come obiettivo “colpire” l’osservatore, fargli scoprire Carcare con la sua storia così importante anche dal punto di vista pedagogico (il Collegio Calasanziano) e la scuola dei Grigi, “cantata” dal Barrili soprattutto in “Amori alla macchia”: la scuola, attiva nei decenni dal 1860 al 1880, si formò in Liguria intorno ai “Grigi”, un circolo di amici, alcuni dei quali frequentarono l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Suo capostipite fu Ernesto Rayper, che organizzava a Carcare annuali raduni estivi.

Oggi Villa Maura rivive quel clima “estivo”, quelle presenze così diverse ma significative che trovano in questo luogo un ricchissimo repertorio di elementi iconici e citazioni dalla storia dell’arte. L’estate qui regala nuova vita alle immagini, alle ceramiche, alle sculture, alle fotografie, facendo in un certo senso convivere realtà ed epoche lontane.

“Un grazie molto speciale corre doveroso agli artisti e ai fotografi presenti in mostra che si mettono a confronto con la storia di questa location, con il loro dinamismo e la loro ricerca personale, dando fiducia alla nostra associazione, che organizza sempre iniziative culturali atte a valorizzare il territorio attraverso la loro creatività”, scrive la presidente dell'”Aiolfi” Silvia Bottaro.