Mostra d’Arte Contemporanea “Liguria nel Cuore” ad Alassio

Mercoledì 12 giugno, alle ore 18.00, presso la Galleria d’Arte “ÀrtEmy” di Alassio, via XX Settembre 130, si svolgerà la Mostra d’Arte Contemporanea “Liguria nel Cuore”.

Trattasi di una collettiva che vedrà l’esposizione di numerose opere, scelte fra le più significative, realizzate da artisti russi ed italiani.

Per la nuova stagione apriamo la nuova galleria d’arte “ÀrtEmy” ad Alassio con la mostra dal titolo “Liguria nel Cuore”, i dipinti esposti alla mostra porteranno la magia nella nostra vita, ci immergeremo nel misterioso mondo dei colori e delle forme intricate. La mostra è un risultato delle serie di plein air di artisti di diversi paesi: Russia, Italia, Germania, Austria e Lettonia i quali sono stati colpiti della bellezza della Liguria. I dipinti della nostra mostra potranno essere un regalo inaspettato per tutti gli appassionati in questi giorni festivi.

Questo non è solo una galleria d’arte, ma anche un laboratorio artistico; vi offriamo l’opportunità di approfondire nel mondo dell’arte: venire da noi per imparare a dipingere con diverse tecniche- olio, acquarello, acrilico. Nella nostra galleria potrete visitate dei master classe di pittura, scultura, ceramica, creta, decoupage , dipinto su vetro ed altre creazioni interessanti che coloreranno la vostra vita.

La creazione di una nuova galleria d’arte ad Alassio appartiene a Emanuela Congedo ideatrice del progetto ÀrtEmy e futuro presidente del CD della costituenda ÀrtEmy Associazione Culturale.

Mostra organizzata e curata da Elena Buzhurina art director progetti internazionali “BuzhurinaGallery”.

Il vernissage 12 giugno 2019 alle ore 18.00

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 30 giugno al pomeriggio dalle 16.00 alle 22.00.

Ingresso libero.