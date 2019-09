Sabato 7 settembre alle 11, presso la galleria Gulli Arte di Savona, verrà inaugurata la “Collezione degli stili di Albisola”, a cura di Enrica Noceto.

Si tratta del terzo evento in programma nella quinta edizione d’arte ceramica “Kéramos 2019”, inaugurata il 15 giugno, con la presenza di oltre 50 artisti, tra contemporanei e storicizzati, dove si possono scorgere una varietà di modulazioni della materia prima con cui sono realizzate le opere: l’argilla.

Un progetto che quest’anno ha avuto collaborazioni e patrocini importanti che hanno accresciuto l’immagine e il valore di questo evento a livello nazionale, sviluppato e organizzato da una galleria privata.

La mostra “Collezione degli stili di Albisola” è un’esposizione di carattere storico con le riproduzione in ceramica di stili antichi realizzati da sette fornaci storiche del territorio: Ceramiche Gaggero, Ceramiche Guarino, Ceramiche La Nuova Fenica, Ceramiche S. Giorgio, Ceramiche Soravia e Ceramiche Viglietti Studio Ernan Design.

Inoltre, come metro di paragone, per ammirare la maestria di queste riproduzioni eseguite dalle fornaci albisolesi, sarà per l’occasione esposta una collezione privata, con ceramiche del settecento e dell’ottocento.