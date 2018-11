Mostra collettiva d’arte “Luce” a Il Labirinto

Apre sabato 1 dicembre la mostra collettiva d’arte “Luce” presso Il Labirinto di Savona. La scelta del tema della mostra è frutto di una “illuminante” discussione avvenuta i primi di ottobre in un incontro della comunità allargata delle amiche e collaboratrici di Eredi Biblioteca Donne finalizzato a definire il programma delle iniziative da tenere nella stagione invernale.

Ragionando sul consueto evento natalizio sono venuti fuori pensieri assai articolati e modi differenti di interpretare la ricorrenza e quindi varie ipotesi su come celebrarla con una mostra: evocando l’avvenimento religioso cristiano o precedenti riti pagani come anche riferendosi semplicemente al natale astronomico oppure guardando alle metafore possibili connesse alla nascita divina, ad ogni parto reale o simbolico o ad ogni nuovo inizio in natura come nelle attività umane, ad un rinnovato sguardo su noi stesse/i e sul mondo…

Quale elemento poteva dunque avere la forza polisemica di assommare e sintetizzare tutto ciò se non la Luce? La luce è forza generatrice, principio di conoscenza, è quella che ci regala i colori ed anche il buio e ci consente di essere visibili a noi stessi e al mondo; rende vivi i viventi e morti i morti.

La celebrazione artistica della Luce in occasione del Natale assume inoltre la valenza del riconoscimento del ‘primordiale’ elemento quale dono originario ed essenziale per l’arte. Senza luce -lo sappiamo bene- l’esistenza dell’arte sarebbe impossibile ed impensabile.

L’inaugurazione sarà introdotta dalla lettura di poesie a tema da parte dell’amica attrice e regista Daniela Liaci; le opere saranno presentate attraverso interviste delle artiste da parte delle Eredi. Seguirà il buffet e il brindisi degli auguri.