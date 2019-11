Mostra Collettiva alla Gallery Malocello

Dopo la serie di mostre personali da lunedì 4 a domenica 24 novembre 2019 dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18 la Gallery Malocello di Varazze ospita la tradizionale esposizione collettiva di pittura, scultura e intarmosaico allestita dall’Associazione Artisti Varazzesi con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura e la collaborazione di scrittori e poeti.

Nel tempo la Gallery Malocello è diventata luogo di incontri culturali a tutto tondo per artisti, poeti e studiosi, non solo varazzini, mentre lo slargo antistante si è rivelato luogo ideale per manifestazioni ed eventi di richiamo ad ampio raggio. Inoltre considerando che i locali sono sempre aperti tutto l’anno, mattino, pomeriggio e in estate anche la sera, rappresenta un valore aggiunto per la promozione culturale e turistica di Varazze.

“Un sodalizio da seguire con la dovuta e necessaria attenzione, supportare e per quanto possibile favorire per agevolare una costante adesione di nuovi artisti e la continuità operativa, soprattutto quella rivolta alle nuove generazioni, con incontri e corsi base direttamente nelle scuole di ogni ordine e grado”, dichiara il presidente Corrado Cacciaguerra.