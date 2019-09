Mostra “caArteiv” al Castello Del Carretto

E’ stata inaugurata la mostra collettiva “caARTEiv”, al Castello Del Carretto sabato 14 settembre, con le pittrici Marialaura Canaparo, Ramona Arnello, Simona Bellone e in memoria di Marcella Rebora, con la presenza del sindaco Aldo Picalli e dell’assessore al turismo Natasha Smith.

La mostra prosegue con apertura dal giovedì alla domenica sino al 22 settembre, con orario 16-18, venerdì sera anche serale 20-23, sabato e domenica anche al mattino 10-12.

Nel dettaglio, le artiste valbormidesi sono: Marialaura Canaparo (pittrice) descritta come “raffinata professoressa d’artistica cairese, che ci offre uno sguardo attento alle molteplici effusioni della natura del Creato con gli esseri umani distratti dal quotidiano”; Ramona Arnello, (pittrice) le cui “creazioni stupiscono per precisi tratti d’attenta professionista d’arte, e ci fanno affascinare con richiami di storia principesca nazionale”; Marcella Rebora (pittrice poetessa), di lei scrivono: “Ci emozionano le sue poesie e ci stupiscono le sue pitture riscoprendole in questa eccezionale mostra in suo omaggio per celebrare la sua assenza terrena”.

E Simona Bellone, poetessa, scrittrice, scultrice, fotografa, pittrice e ceramista, di lei scrivono: “Eclettico fulcro d’arte sperimenta idee ed emozioni in continuo movimento cromatico e poliedrico, plasmando storia valbormidese in moderna angolazione d’artista, perché il percorso sia unico e la tradizione religiosa non vada perduta”.

L’appuntamento culturale “caARTEiv” prosegue il 22 settembre alle 12, con il “Banchetto degli Artisti” alla Trattoria Nazionale, alle 15.30, con la premiazione del Festival caARTEiv delle Arti 2019, in sala consiliare del Comune di Millesimo, e con la commemorazione ai principi e marchesi Centurione Scotto e Cattaneo Di Belforte con il presidente di AssoCastelli, barone Ivan Giuseppe Drogo Inglese, e il rappresentante Cicap Silvano Fuso.

L’omaggio culturale e storico si estende anche agli illustri letterati internazionali di adozione altarese: Aldo Capasso e Florette Morand, con la professoressa Franca Maria Ferraris, il critico d’arte Marco Pennone e il ceramista Ettore Gambaretto della “Casa delle Arti” di Albisola superiore.

La giornata di cultura internazionale si concluderà con una visita guidata al Monastero santo Stefano, alla chiesa e al chiostro del convento, nonché alle sale del Relais del Monastero, ristorante e sala sedute spiritiche, con rinfresco per tutti i convenuti.