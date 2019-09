Mostra Attilio Antibo a Finale Ligure

Il complesso monumentale di Santa Caterina, nelle suggestive sale dell’Oratorio dè Disciplinanti di Finale Ligure, prosegue il programma espositivo con una mostra antologica dal titolo “Attilio Antibo. La sfida della materia”.

La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, in collaborazione con l’associazione culturale Attilio Antibo e l’associazione Traumfabrik, viene inaugurata il 14 settembre e sarà visitabile fino al 19 ottobre. Essa documenta la fertilità e la freschezza creativa di un artista riconosciuto tra i maggiori interpreti dell’arte contemporanea, con particolare predilezione alla pratica ceramica.

Il progetto espositivo curato da Riccardo Zelatore vuole testimoniare i vari cicli espressivi dell’autore che vanno dai primi anni Settanta sino alla scomparsa, sottolineando quanto forte fosse per Antibo l’interesse alla ridefinizione della primitività del materiale, al ruolo specifico delle terre e alla padronanza delle tecniche realizzative.

La creta in particolare, eletta a materiale privilegiato, ha consentito allo scultore savonese di muoversi con disinvoltura tra forma arcaica e utensileria quotidiana. A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, Antibo ha introdotto all’interno della sua ricerca forme morbide, colorate e accattivanti che hanno condotto a una dimensione più ludica e ironica. Le opere in terracotta mantengono in questo periodo la loro esistenza plastica e sonora, ma sono caratterizzate da uno spirito giocoso e da uno spaesamento poetico che ne allenta lo spessore antropologico.

Negli ultimi anni Antibo ha tralasciato la pratica ceramica per riappropriarsi dell’antico mestiere. Oggetti trovati, riciclati, desueti, sono tornati a stimolare la fertilità creativa dell’artista che sembra voler chiudere il cerchio riavvicinandosi alle creazioni dei primi anni. Egli ha proseguito la sua ricerca tesa al rapporto semplice con l’oggetto, non più attraverso le ragioni primitive del suo uso, ma sulla scia di un orientamento concettuale poverista.

Procurandosi personalmente gli elementi costituenti, quasi sempre materiali eterogenei di recupero, Antibo si è dedicato alla creazione di opere su tavola in cui convivono pittura e scultura, rigore e ironia, realtà e fantasia, narrazione e sogno, satira e paradosso, motivi sacri e simbologia pagana, ritualità popolare e dimensione psicologica.

Nata nel 2012 con il duplice scopo di valorizzare e promuovere l’opera dell’artista attraverso studi e indagini (a livello nazionale e internazionale), assumendo ogni altra iniziativa, compresa l’organizzazione di mostre e convegni, in coerenza con gli obiettivi statutari, l’associazione Attilio Antibo ha allestito nei locali di via Luigi Cherubini 2/4 in Savona un’esposizione permanente delle opere del maestro.

L’associazione provvede inoltre alla conservazione del materiale d’archivio, della biblioteca e di tutto il materiale stampa relativo all’opera artistica e alla biografia di Attilio Antibo.

Il pubblico ha la possibilità di visitare l’associazione previo appuntamento telefonico con gli organi di gestione.