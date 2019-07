Da venerdì 12 luglio a sabato 31 agosto la Galleria Signori Arte in corso Bigliati 26 ad Albissola Marina ospita la mostra “Arte moltiplicata: Emilio Scanavino, ceramiche”. Emilio Scanavino (Genova, 28 febbraio 1922 – Milano, 28 novembre 1986) è stato uno dei più interessanti artisti europei del ‘900 e nelle fasi della sua ricerca percorse diverse possibilità comunicative: tra queste privilegiato fu il suo ricorso alla ceramica – non marginale rispetto alla pittura – scelta “figlia” del legame con i luoghi d’origine e della necessità del fare manuale.

Difatti prima di aprire a Calice Ligure (1963) uno studio laboratorio completo di forno aveva già iniziato un rapporto con Albissola: nel 1952 una collaborazione con le Ceramiche Mazzotti, dove strinse amicizia anche con Fontana, Jorn, Corneille, Matta, Capogrossi, Baj, Dangelo, Crippa, Dova, Fabbri, Sassu e Lam; Portò quest’ultimo, nel 1954, a invitarlo al primo degli Incontri Internazionali della Ceramica. Negli anni successivi Scanavino collaborò ancora con Bianco d’Albisola alla fornace di Pozzo Garitta e con Eliseo Salino alla San Giorgio.

Le ceramiche ora in mostra nello spazio espositivo Signori rispecchiano quanto detto più sopra: questi “multipli” – che siano vasi, piatti o formelle – non danno soltanto prova della accuratissima tecnica realizzativa da parte dell’artista ma soprattutto la capacità che ha dimostrato nel trasferire e far vivere il linguaggio proprio della sua inquietudine esistenziale sulle superfici volumetriche dei manufatti, in cui filamenti, tramature, segni, nodi e quant’altro attinto dal suo formulario simbolico mentale fanno emergere l’attualità e la tormentata poetica del “gesto” che si fa protagonista anche sul tridimensionale, tra vuoti e presenze suggestive.

Inaugurazione: venerdì 12 luglio ore 18. L’esposizione è visitabile da lunedì a giovedì in orario 16:30 – 20, venerdì e sabato in orario 10 – 12:30 e 16:30 – 20, domenica su appuntamento.