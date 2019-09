Mostra “Arboresco. Esplorazioni tra forme e colori di natura e sulla tavola” al Santuario

Da giovedì 19 settembre a sabato 5 ottobre presso il palazzo delle Azzarie al Santuario di Savona si tiene la mostra contemporanea “Arboresco. Esplorazioni tra forme e colori di natura e sulla tavola”.

La mostra viene inaugurata il 19 settembre alle 17.30 e sarà visitabile dalle 16 alle 18.30 da venerdì a domenica.

Gli enti che espongono sono l’associazione Aiolfi, la no profit AMMI provinciale di Savona. La mostra gode del patrocinio di APSP Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona e della consulta provinciale femminile di Savona.

Gli artisti partecipanti sono numerosi: Walter Allemani, Maria Paola Amoretti, Gianfranco Angioni, Ivo Antipodo, Cinzia Bassani, Carlo Bossi, Franco Chiara, Sandra Chiappori, Brunella Coriando, Giulio Cosso, Lara Del Pizzo, Paola Failla, Alessandro Fieschi, Biagio Giordano, Marketa Kanokova, Cristina Mantisi, Renata Minuto, Maria Luisa Montanari, Franca Moraglio Giugurta, Matteo Musetti, Umberto Padovani, Vittorio Patrone, Renato Podestà, Anna Santoiemma, Mariella Relini, Angela Ruffino, Mariarosa Scerbo, Nani Tedeschi, Chiara Vallarino, Lilia Viriglio.

“Ego arboresco – Io divento albero è stato il tema – l’albero – che ci ha portati al Santuario di Savona, zona ricca di vegetazione, di boschi, di essenze tutte da valorizzare e conoscere meglio in un contesto dove la storia, l’arte, la fede, le tradizioni sono profondamente radicate dal lontano, ma sempre vivo, 18 marzo 1536, quando al contadino Antonio Botta apparve nel suo podere al Santuario una immagine celeste”.

“Questo polmone green dietro a Savona, a pochi chilometri dal mare, già ben noto ai Romani per la qualità del legname, è oggi, purtroppo abbandonato, invece deve divenire motivo d’interesse, di investimenti, di turismo per giovani e anziani. Questa mostra intende portare l’attenzione su questo territorio, prendendo ad esempio, anche se in piccola parte, l’operato dell’associazione Arboresco, creata nel 1996 all’interno della Federazione Vallonia – Bruxelles, riunisce gli appassionati di alberi, principalmente arboristi – scalatori, ma anche ricercatori, studenti, giardinieri e chiunque abbia un interesse per i nostri giganti ai piedi del argilla”.

“Si ritiene che gli artisti qui presenti, grazie alla loro sensibilità, estro creativo, tecnica possano promuovere una dimensione che rispetti l’albero nella sua biologia, nella sua architettura e nella sua estetica. Questa attenzione va, poi, estesa a tutta la natura, fino ad arrivare alla nostra tavola per avere sempre più consapevolezza di dover consumare alimenti stagionali, ciò al fine di salvaguardare la nostra salute e quella della terra dove abitiamo”.

Questa rassegna d’arte contemporanea ha come orizzonte quello d’intendere e di far capire a chi guarda che la natura diventa lo scenario in cui si entra con una sensibilità nuova. L’albero è un simbolo ancestrale presente in tutte le civiltà, legato alla nascita, alla rigenerazione e all’energia vitale.

L’albero con le sue mutazioni, nel susseguirsi delle stagioni, cadenza la vita dell’uomo e artisti di ogni tempo lo hanno celebrato nelle rappresentazioni visive fin dai tempi più antichi. Le nostre città moderne hanno bisogno di più alberi per abbattere lo smog, l’inquinamento, per abbellire le piazze e le strade: la piazza del Santuario di Savona è una scenografia naturale di indubbia bellezza col suo acciottolato che la pavimenta davanti alla monumentale e artistica facciata del Carlone della Basilica mariana, eppoi svetta la leggiadria artistica della fontana del Ponsonelli e all’intorno le colline sono verdi, ricche di vegetazione, di alberi.

Si scopra questa borgata savonese dove l’arte sposa la natura e viceversa (Eso Peluzzi e Arturo Martini, fino a Nani Tedeschi rimasero incantati della magia di questa piazza).

“L’associazione Aiolfi che ha ideato tale iniziativa – conclude Silvia Bottero – ringrazia gli altri partner che hanno colto il messaggio e spera davvero di riuscire a portare ‘vita’ quotidiana in questa parte di Savona, così ricca di possibilità anche turistiche future”.

L’ingresso è libero. E’ possibile avere informazioni chiamando il numero 3356762773.