Da sabato 16 novembre a domenica 2 febbraio dalle 14 alle 18 (tranne il lunedì) il Museo dell’Arte Vetraria Altarese ospita la mostra “Altare Vetro Arte – Argentina Vidrio Arte” con le opere di quattordici artisti argentini contemporanei, volta a promuovere sia l’arte contemporanea sia l’industria del cristallo artigianale argentini, in occasione del decimo anniversario del gemellaggio tra San Carlos Centro e Altare e del settantesimo della fondazione della Cristalería San Carlos.

Il progetto nasce dalla volontà di rinnovare la memoria del gruppo TOVA Tecnici e Operai Vetrai Altaresi, maestri che nel Secondo Dopoguerra portarono in Argentina la tradizione millenaria del vetro soffiato lavorato a mano, realizzando quattro vetrerie nella provincia di Santa Fe. Tra queste, nel 1949 fu fondata a San Carlos Centro la Cristalería San Carlos, tuttora attiva, che rappresenta la più significativa realtà argentina di lavorazione artigianale del cristallo e mantiene viva questa tradizione artistica tramandata da vetrai argentini di generazione in generazione.

Così come allora quattordici vetrai italiani attraversarono l’oceano per portare in Argentina le tecniche e le abilità artistiche e artigianali della loro tradizione, oggi, dopo un percorso di settant’anni, altrettanti artisti argentini riattraversano l’oceano a ritroso per presentare in Italia le loro opere, frutto di una rielaborazione tecnica ed espressiva del tutto originale. Nel suo insieme la mostra è una pregevole testimonianza degli aspetti culturali e poetici che sottendono alla creazione delle opere presentate e della grande capacità espressiva del vetro.

Sono esposte opere di artisti distintisi per aver utilizzato come strumenti espressivi le tecniche del vetro soffiato e della fusione del vetro, presentate in due sezioni. “Arte e Industria”, a cura della museologa Jesica Savino, ha per protagonisti Marcela Cabutti, Gisela Cortese, Mauro Guzmán, Luis Rodriguez, Norma Rojas, affermati artisti argentini che si sono cimentati nell’ideazione di opere in vetro soffiato, realizzate sotto la loro guida da maestri vetrai della Cristalería San Carlos. “Storie di Vetro”, a cura dell’artista Silvia Levenson, è dedicata a Edgardo De Bortoli, Claudia Golzman, Natalia Gerschcovich, Rita Neumann, Antonella Perrone, Paula Lekerman, Karina De Savio, Lourdes Zenobi, Alejandro Herrera Guiñazú, artisti argentini emergenti che hanno realizzato nei propri laboratori opere con le tecniche della fusione di vetro e della pasta di vetro.

Nel giorno dell’inaugurazione (ore 17) sarà possibile assistere alla dimostrazione dal vivo della lavorazione del vetro con il maestro Elio Bormioli, espressione dell’antica tradizione altarese del vetro soffiato, al lavoro nella fornace di Villa Rosa insieme al vetraio Costantino Bormioli. Alle 18:30 il pubblico sarà guidato nella visita della mostra dalla direttrice del museo Valentina Fiore, accompagnata dal designer argentino Martín Peralta e dall’artista di fama internazionale Silvia Levenson.

L’iniziativa fa parte della nona edizione della rassegna “Altare Vetro Arte” ed è organizzata in collaborazione con il Museo del Vidrio de la Cristalería San Carlos e il Comitato per il Gemellaggio tra Altare e San Carlos Centro, con il supporto tecnico scientifico del Polo Museale della Liguria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e il patrocinio di Comitato Nazionale Italiano A.I.H.V., Consolato Generale della Repubblica Argentina in Milano e Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria.