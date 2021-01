“Monte Mao e Monte Sant’Elena”: escursione ad anello da Bergeggi

Sabato 9 gennaio dalle 9 alle 16 l’associazione di outdoor My Trekking invita all’escursione lungo il bellissimo e panoramico anello di Bergeggi con una varietà incredibile di paesaggi. Si passa dalla sughereta al bosco, dalla macchia mediterranea a magnifici panorami vista mare dominati dall’Isola.

Interessanti anche le testimonianze storiche con i resti del Castellaro ligure preromano sul Monte Sant’Elena e l’antica strada romana che univa la Pianura Padana con la Gallia.

Il percorso è relativamente facile ma lungo (14 km circa) e con un dislivello in salita di 400 m circa mentre il tratto di salita al Monte Mao è abbastanza ripido. Utili ma non indispensabili i bastoncini da trekking. Portarsi acqua (almeno 1 litro), scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, pranzo al sacco.

Per iscriversi e partecipare basta scaricare sul cellulare l’applicazione My Trekking. Per ricevere informazioni si può inviare un messaggio Whatsapp con scritto “Iscrivimi” e il proprio nome al numero 3351779367.