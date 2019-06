Monsieur Le Pop presenta “E dopo tanta notte torna Pinketts”

Alla fine del 2018 lo scrittore Andrea G. Pinketts lascia il suo pubblico con due ultimi regali: il titolo “Monsieur Le Pop”, per la rassegna sulla cultura popolare creata ad Andora con il collega Andrea Carlo Cappi e realizzata in collaborazione con Momart GuestHouse e Hotel Galleano, e il suo gioiello narrativo “E dopo tanta notte strizzami le occhiaie” (Arnoldo Mondadori Editore), una raccolta di racconti e romanzi brevi concepiti in simbiosi con i dipinti di Alexia Solazzo che fanno parte del volume.

Domenica 23 giugno alle 21 presso la passeggiata di Ponente alla Marina di Andora Monsieur Le Pop rende omaggio allo scrittore che ha saputo saccheggiare i generi della narrativa, del fumetto e del cinema per fonderli in storie epiche e surreali, ricche di contenuti filosofici, umoristiche ma drammaticamente profonde.

Accompagna la presentazione del volume il Maestro Zac, attore e musicista e personaggio di uno dei racconti, già co-autore con Pinketts della colonna sonora delle serate letterarie milanesi, che per la prima volta si esibirà ad Andora cantando brani come “Indagine Song” e “Si beve le donne”. Partecipa alla serata la pittrice Alexia Solazzo, autrice della parte figurativa del libro. Conduce Andrea Carlo Cappi, curatore dell’edizione del volume.

L’appuntamento sarà la prima tappa del tour di presentazioni “Pinketts on the Road”, che toccherà alcuni dei luoghi canonici dello scrittore scomparso. Il 25 giugno sarà la volta di Positano, nell’ambito delle manifestazioni culturali estive. Il 30 giugno il libro verrà presentato al Gran Giallo di Cattolica, il più longevo festival italiano di letteratura di genere, che scoprì e lanciò l’autore negli anni Ottanta e che quest’anno inaugura il Premio Letterario “Andrea G. Pinketts”. Il 3 luglio a dedicargli una serata sarà Le Trottoir, il locale milanese prediletto dallo scrittore, più volte citato nei suoi romanzi.