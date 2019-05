Moni Ovadia racconta “Odissea – La gara dell’arco” ad Albenga

Dopo l’apertura con David Riondino e Dario Vergassola, “Odissea – Un racconto mediterraneo” prosegue sabato 8 giugno alle ore 20:30 all’Anfiteatro Romano di Albenga con Moni Ovadia e “La gara dell’arco” descritta nel Canto XXI. Lo spettacolo, diretto da Sergio Maifredi e prodotto da Teatro Pubblico Ligure, fa parte di un progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per riportare i testi fondativi della cultura occidentale alla forza dell’originaria dimensione orale, collegando le parole antiche ai pensieri nuovi.

L’appuntamento, organizzato da Teatro Pubblico Ligure e dal Comune, prosegue la stagione 2019 di STAR Sistema Antichi Teatri Romani, progetto ideato da Teatro Pubblico Ligure per collegare simbolicamente tutti gli antichi luoghi costruiti per rappresentare gli spettacoli dal vivo. Il sito archeologico di È uno dei due soli anfiteatri romani presenti in Liguria, insieme a quello di Luni all’apice opposta della regione.

Nella cornice eccezionale dell’anfiteatro romano Moni Ovadia racconta la storia di Penelope, che ha deciso di porre fine all’attesa: sarà sposa di chi, tra i proci, saprà tendere l’arco di Odisseo. I pretendenti si preparano alla sfida; tra loro, sotto i dimessi stracci del mendìco, si cela Odisseo. Quando l’arco sarà nelle sue mani, Odisseo non esiterà a stoccare il dardo che trafiggerà la gola di Antinoo, il più arrogante dei pretendenti. Le porte della reggia si serrano come le reti di una tonnara. La mattanza ha inizio.

In una lectio magistralis Ovadia farà riscoprire il rito civile della lettura e i due grandi viaggi che segnano la civiltà occidentale, il viaggio di Odisseo e il viaggio di Abramo. Ovadia corre sulle onde dell’Odissea arrivando all’Itaca di quello straordinario poeta che è Kostantinos Kavafis.

Un bus navetta per gli spettatori dalle ore 19 partirà da piazza Petrarca, davanti alla Croce Bianca. Biglietto: intero 20 €, gratuito per i bambini fino a 12 anni.