“Mondovisioni” – Proiezione del documentario investigativo “Recruiting for Jihad”

La sesta edizione della rassegna “Mondovisioni – i documentari di Internazionale”, a cura dall’Associazione musicoculturale Ballacoicinghiali e di Find The Cure Italia, prosegue giovedì 17 gennaio alle ore 20:45 al Nuovofilmstudio a Savona con la proiezione in anteprima ligure del documentario “Recruiting for Jihad”, che racconta le attività di una cellula di fondamentalisti islamici che in Norvegia recluta giovani per la Jihad, i cosiddetti foreign fighter.

Per tre anni l’estremista islamico norvegese Ubaydullah Hussain ha dato al giornalista Adel Khan Farooq e al documentarista Ulrik Imtiaz Rolfsen un accesso senza precedenti alla sua vita quotidiana e alle sue attività, fino a quando nell’aprile 2017 viene arrestato per aver arruolato volontari per conto del gruppo Stato islamico e organizzato il loro viaggio in Siria. In quell’occasione la polizia ha sequestrato anche il materiale girato e per i due registi è cominciata una battaglia giudiziaria, tanto che il film, nato per esplorare l’ideologia jihadista, si trasforma anche in una riflessione sulla libertà d’informazione.

Ospite della serata il professor Mario Carotenuto dell’Università di Brescia, specializzato nella gestione di interventi nelle crisi internazionali, diplomazia umanitaria e cooperazione internazionale.

Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. Ingresso con donazione minima di 4 €. Il ricavato sarà utilizzato da Find The Cure per realizzare i progetti nelle aree a basso livello di sviluppo descritti nella Carta dei Propositi 2019.