MondoMare Festival: ceramica e grande musica ad Albisola Superiore

Albisola Superiore. Torna il concorso di ceramica d’arte contemporanea MondoMare Festival: la quarta edizione, a cura di ASCOM e Studio Ernan Design, con il patrocinio e il contributo del Comune, registra la partecipazione di circa quaranta artisti provenienti da tutta l’Italia, le cui opere saranno in mostra presso lo spazio espositivo all’interno dell’Ufficio di Informazione Turistica in piazzale Marinetti, tutte le sere da venerdì 7 a domenica 16 agosto.

MondoMare non è solo concorso ceramico ma un festival ricco di iniziative che animeranno le sere del secondo fine settimana di agosto. Da venerdì 7 a domenica 9 piazza Scacchiera, sulla passeggiata Eugenio Montale, sarà sede di varie performance artistiche. Dalle 21 alle 24 in programma esposizioni ceramiche, esibizione al tornio, intrattenimento musicale.

Comami Musica – Coro Polifonico Città di Albisola Superiore presenterà “Silent Choir”, un viaggio sensoriale alla scoperta della musica corale attraverso il suono e l’immagine video, utilizzando auricolari per l’ascolto. The Old School sarà presente per un laboratorio di ceramica per bambini, a numero chiuso, con prenotazione tramite email a info@theoldschoolsavona.it. Durante i tre giorni saranno in esposizione i lavori del maestro ceramista Francesco Motolese, 14 volte campione del mondo e presente l’anno scorso alla quinta edizione del Master Ceramist.

Sabato 8 agosto, presso la terrazza sul mare sulla passeggiata Montale alle ore 21:30 in programma “The Music River”: il grande jazz ad Albisola Superiore. Un viaggio attraverso il sound del ‘900, dal gospel al jazz alla musica brasiliana. Il concerto, coinvolgente ed emozionante, sarà dedicato al grande fiume della musica nera, dai ritmi ancestrali africani alle melodie dello spiritual, dalle strutture armoniche del blues alla ricchezza espressiva del jazz. Si esibiranno Fausto Ferraiuolo (piano), Anna Sini (voce), Claudio Capurro (sax alto e soprano), Andrea Romeo (contrabbasso), Davina Rotella (batteria).

Domenica 9 agosto sempre alla Terrazza sul Mare alle ore 21:30 “Margot Live”, il concerto della Band Margot, che propone un repertorio di celebri brani rock e pop, italiani e stranieri, dagli anni ’60 in poi. Durante la serata Matteo Ghidella proporrà una lettura di un brano tratto da “Novecento” di Alessandro Baricco, con le musiche di Ennio Morricone. In apertura di serata avverrà la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu FEE 2020.