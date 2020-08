“Momenti Musicali”, il trio Giochi Armonici in concerto all’alba a Ceriale

Ceriale. Sabato 8 agosto alle ore 6:10 in piazza Eroi della Resistenza si terrà il terzo concerto all’alba della rassegna “Momenti Musicali”. Dopo il successo ottenuto per i concerti del 12 e 25 luglio torna il trio Giochi Armonici con Loredana Cardona al flauto, Giulio Glavina al violoncello e Metella Pettazzi all’arpa.

Il trio nasce dalla collaborazione di tre musicisti liguri provenienti da diverse esperienze artistiche e musicali con l’intento comune di portare all’attenzione del grande pubblico un vasto repertorio originalmente scritto per tale formazione, oltre ad un nutrito numero di composizioni celebri.

Il gruppo concepisce ogni esibizione come un evento artistico unico che in sé racchiuda bellezza, magia e incanto, allo scopo di coinvolgere l’ascoltatore in un crescendo di emozioni e vivide evocazioni di atmosfere ancestrali, passioni antiche ed epoche perdute. Il repertorio musicale varia ogni concerto e prevede principalmente musiche di Faurè, Tournier, Schubert, Piazzolla, Vivaldi, Grieg, Rota, Morricone.

La rassegna patrocinata e sostenuta dall’Assessorato comunale alle Manifestazioni con l’organizzazione e il coordinamento generale di Eccoci Eventi di Alassio e la direzione artistica di Loredana Cardona si concluderà il 23 agosto con il trio La Follia, composto da flauto, violoncello e violino. L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento posti consentiti in base alle normative antiCovid-19 vigenti. A questo proposito si consiglia la prenotazione del posto a sedere tramite sito web oppure telefono.