“Momenti Musicali”, concerto all’alba con il trio Giochi Armonici

Ceriale. Dopo il successo ottenuto per il primo concerto all’alba, tenutosi il 12 luglio con l’esibizione del Felice Romani Ensemble, sabato 25 luglio alle ore 5:55 in piazza Eroi della Resistenza si svolgerà il secondo concerto all’alba della rassegna musicale “Momenti Musicali”, che avrà per protagonista il trio Giochi Armonici con Loredana Cardona al flauto, Giulio Glavina al violoncello e Metella Pettazzi all’arpa.

Il repertorio musicale varia ogni concerto e prevede principalmente musiche di Faurè, Tournier, Schubert, Piazzolla, Vivaldi, Grieg, Rota, Morricone. La rassegna patrocinata e sostenuta dal Comune con l’organizzazione e il coordinamento generale di Eccoci Eventi di Alassio e la direzione artistica di Loredana Cardona, proseguirà anche nel mese di agosto con la seconda esibizione del trio Giochi Armonici sabato 8 agosto e il trio La Follia, composto da flauto, violoncello, violino, domenica 23 agosto.

L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento posti consentiti in base alle normative antiCovid-19 vigenti. A questo proposito si consiglia la prenotazione del posto a sedere tramite sito web (sezione “Prenota il tuo evento”) oppure telefono.