Molchat Doma from Minsk live at Raindogs House

Molchat Doma (tradotto come “Le case sono silenziose”), fondati nel 2017 a Minsk, in Bielorussia, si trovano all’incrocio tra post punk, new wave e synth pop. Scura ma ballabile e con una forte dose di estetica gotica, la loro musica ricorda i maestri che li precedono ma crea un suono e un significato immediatamente riconoscibili come propri.

La band è composta da Egor Shkutko, che canta i testi russi dal suo profondo monotono, Roman Komogortsev a chitarra, synth e drum machine, e Pavel Kozlov al basso e synth.

Il loro secondo LP “Этажи” (pronunciato Etazhi, che significa “Pavimenti”) è stato pubblicato nel 2018 su Detriti Records con sede a Berlino. È stato esaurito per quattro volte ed è attualmente alla sua quinta riedizione a causa della domanda eccezionale. “Этажи” ha raccolto quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il loro precedente tour ha visto le loro date sold out in mezza Europa.

Ingresso 10 € con tessera ARCI. Potete prenotare l’ingresso al concerto inviando un’e-mail con oggetto: Prenotazione Molchat Doma