Moglio fa il bis con “Una gnoccata più che mai”

Se vi è piaciuta la Sagra della Ventre dovete provare gli gnocchi. Domenica 11 agosto la società di mutuo soccorso La Fratellanza di Moglio fa il bis e torna nei giardini della caratteristica frazione sulla prima collina di Alassio con “Una gnoccata più che mai”.

“Siamo molto soddisfatti di com’è andata domenica scorsa – raccontano gli organizzatori – tantissima gente e tantissimi complimenti per i nostri piatti tipici: non solo la ventre ma anche le acciughe fritte, le mugnarelle e le deliziose frittelle di verdure e di mele”. Da giorni stanno impastando gnocchi e rimpinguando le riserve di prelibatezze locali, “soprattutto le acciughe fritte, che sono andate letteralmente a ruba”.

“È stata una serata davvero speciale – confessano – anche perché abbiamo avuto modo di festeggiare al meglio la nostra Luminosa Bogliolo prima della sua partenza per gli Europei. Non se l’aspettava ma quando è arrivata con la sua famiglia l’abbiamo accolta con un striscione e un mazzo di fiori, perché non bisogna dimenticare che Luminosa è prima di tutto di Moglio, poi è anche alassina, e noi ne siamo orgogliosissimi”.