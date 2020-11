“Miti contemporanei”: viaggio alle radici della cultura con le ceramiche di Ylli Plaka

Albissola Marina. Anche l’arte lancia un segnale importante di rinascita e con la volontà di andare avanti per superare le difficoltà imposte dalla pandemia la Kélyfos Gallery ospita da sabato 5 a mercoledì 30 dicembre i “Miti contemporanei” di Ylli Plaka, uno straordinario viaggio estetico e filosofico alle radici della cultura attraverso il grès ceramico.

Entrare nella luce e nei colori della galleria diventa un momento emozionante per ritrovare il piacere dell’arte attraverso le opere di Plaka e visitare il centro storico in un periodo natalizio che mai come quest’anno è carico di significati e suggestioni.

Ylli Plaka scultore: con questo termine già definiamo un uomo e il suo universo professionale e spirituale che trova nella ceramica, in particolare nel grès, la materia nobile con cui dare forma al proprio pensiero contemporaneo. È un mestiere antico quasi quanto l’uomo, pensando alle prime “Veneri” scolpite nella pietra con le loro forme abbondanti foriere di prosperità e fertilità e risalenti a 40mila anni fa.

Così è stato ed è per Ylli Plaka: dopo aver studiato scultura nella madre patria in Albania, si ritrova in Italia a Savona e Albisola, luoghi di millenaria tradizione nel campo della ceramica e dal secolo scorso tra le capitali della ceramica d’arte contemporanea, crocevia mediterraneo di antiche rotte di uomini e merci insieme a cultura, idee e conoscenza.

Qui Ylli Plaka entra in simbiosi con l’argilla e lo spirito del luogo, divenendo una delle più belle realtà in campo ceramico a livello nazionale, senza seguire le sirene di mode e modi del momento ma semplicemente il proprio sapere e il proprio istinto. Visitare oggi il suo studio fa capire che non è poi così dissimile da quello degli scultori che lo hanno preceduto nei secoli: basta vedere una stampa che raffigura quello del neoclassico Bertel Thorvaldsen per rendersene conto.

“Miti contemporanei” sono grandi teste reclinate, come elementi di memoria di monumentali sculture di un’età classica perduta ma che cerchiamo di scovare ancora da qualche parte nella nostra mente. Figure muliebri dall’aspetto arcaico appoggiate, adagiate o in simbiosi con visi dall’espressione ieratica o cavalli accennati che ci portano ad immaginare fantastiche creature marine o divinità alate. Una serie di civette dallo sguardo fisso, intenso, potente, con occhi grandi ed espressivi che ricordano le prime sculture mesopotamiche.

“È un’importante mostra personale di un importante artista in un momento in cui si ha bisogno di spensieratezza e nuovo nutrimento per la mente e l’anima”, sottolinea Gianluca Cutrupi. Ylli Plaka è il protagonista di tutto il periodo natalizio in galleria, con questa mostra che va ad aggiungersi al già intenso percorso artistico dello scultore, attivo nel comprensorio savonese da molti anni e apprezzato ormai a livello internazionale.