Miss Stella del Mare a Vado Ligure

Sabato 29 giugno alle 21:30 per la prima volta a Vado Ligure, nei giardini a mare, ci sarà una selezione speciale del concorso nazionale “Miss Stella del Mare”, giunto alla sua settima edizione.

Il concorso regala alle ragazze che hanno il privilegio di raggiungere la finale nazionale una settimana d’accademia e di formazione professionale con tutor del mondo dello spettacolo e della televisione, tutti di comprovata esperienze nelle discipline artistiche. Una settimana di formazione gratuita su una bellissima nave da crociera del partner principale e leader mondiale nel settore Costa Crociere. L’organizzatrice e promotrice del concorso in Italia è la 5Stars Events di Russo Filippo di Cuneo, proprietaria del marchio “Miss Stella del Mare”, format di talento, bellezza e spettacolo.

Oltre le varie esibizioni delle miss in gara con défilé mozzafiato e prove di talento la serata vedrà uno show con esibizioni di bravissimi artisti d’intrattenimento a favore del folto pubblico, che l’organizzazione invita a partecipare per trascorrere una serata di assoluto divertimento, charme e buon gusto per tutte le età.