Con Miss Peperoncino Rosso inizia il tour 2020 del concorso nazionale Miss Blumare in Liguria, l’unico la cui finale si svolgerà a bordo di una splendida nave MSC Crociere al termine di un favoloso viaggio nel Mar Mediterraneo.

Venerdì 21 febbraio alle ore 22 nella cornice del ristorante Peperoncino Rosso in via Pineta 1, in località Cenesi, a Cisano sul Neva diciannove splendide ragazze provenienti da tutta la regione si contenderanno le cinque fasce in palio.

Le miss premiate nelle varie tappe della selezione accedono di diritto alla finale regionale abbinata all’ottava edizione di Miss Albenga Summer, la cui prima classificata sarà finalista nazionale per la Liguria.

Gli organizzatori delle tappe di Miss Blumare Liguria sono Massimo Enrico (Massimo e Stanislao Parrucchieri) e Angelo Pallaro (organizzatore di eventi).