Ritorna il grande concorso “Miss Albenga Summer”: domenica 12 agosto nella splendida cornice di viale Pontelungo a partire dalle 21 andrà in scena l’edizione 2018 di questo evento, che da sempre è capace di coniugare bellezza, divertimento e buona musica.

“Vi aspettiamo numerosi per applaudire le ragazze che sfileranno sul nuovissimo palco – annunciano gli organizzatori – facciamo sentire alle giovani protagoniste tutto il calore del meraviglioso pubblico, che siamo certi accorrerà numeroso”.

Le ragazze in passerella gareggiano per vincere l’ambito scettro di reginetta della città di Albenga, ma anche per un posto alla finale nazionale del concorso Miss Blumare. Infatti miss Albenga sarà una delle 60 ragazze provenienti da tutta Italia che, a bordo di una nave della flotta Msc crociere, si sfideranno per vincere l’ambito titolo italiano.

Miss Albenga Summer vincerà anche una bellissima crociera sul mar Mediterraneo. Miss blumare è partner di miss Albenga Summer. E non è finita: non solo sono in programma grandi ospiti sul palco, ma in questa serata la bellezza e la musica incontreranno lo sport. Verrà infatti ufficialmente presentata la formazione dell’Albenga Calcio che disputerà il prossimo campionato.