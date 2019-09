“Miraggi cromatici” – Mostra di Angelo Toffoletto

Da sabato 21 settembre (inaugurazione alle ore 18) a domenica 6 ottobre presso l’UCAI Unione Artisti Cattolici Italiani, in piazza Leoni 1A, ad Albenga, con apertura dello spazio espositivo dalle 16 alle 19, l’artista Angelo Toffoletto espone le sue opere nella mostra personale “Miraggi cromatici”, a cura della critica d’arte Francesca Bogliolo, con il patrocinio del Comune di Albenga e in collaborazione con la galleria Artender di Alassio.

Angelo Toffoletto è nato a Moncalieri e ha vissuto a Torino, dove si è laureato in Architettura, proveniente dal liceo artistico in cui ha studiando pittura e scultura. Ha svolto l’attività professionale di architetto nel suo studio dal 1981 fino ad oggi, mantenendo comunque viva dentro di sé una forte carica e vena creativa che esprime in ogni ambito delle arti figurative.

Amando profondamente la Liguria soggiorna per la maggior parte dell’anno ad Andora, dove ha potuto arricchire le sue ricerche spaziali tridimensionali attraverso esperienze cromatiche nello spazio simbolico delle sue tele.