“Mioglia an ter göt” – Ferragosto con degustazione di vini, sagra e musica

Quest’anno grandi novità nel Ferragosto miogliese! Dal 15 al 17 agosto si tiene una manifestazione che prende il nome dalle degustazioni di vini tipici e pregiati che saranno proposte ogni sera: “Mioglia an ter göt”.

Giovedì 15 agosto dalle ore 19 nell’area feste del Capannone Comunale avrà luogo “Into the wine”, degustazione di vini doc liguri e piemontesi. Dalle 19:30 si potranno gustare le specialità della nostra cucina mentre dalle 21:30 prenderà forma una serata dedicata al liscio: si danzerà sulla pista del campo da tennis con l’orchestra di Laura Fiori.

Venerdì 16 agosto la grande novità: nell’area picnic I Tigli, antistante la chiesa parrocchiale, andrà in scena, in occasione del cinquantenario, la rievocazione del famoso concerto di Woodstock dal titolo “Se ci fosse Woodstock”. Gruppi di quattro generazioni diverse (selezionati dal maestro Dario Caruso) si alterneranno sul palco dalle 18 alle 20 e dalle 21 a mezzanotte. Ci saranno a contorno stand che distribuiranno bevande, birra, panini con salsiccia, patatine e tanto altro. Anche la degustazione “Into the wine” per l’occasione verrà spostata sul luogo dei concerti. Dalle 19:30 si potrà cenare con il menù al gran completo nell’area feste del Capannone Comunale.

Sabato 17 agosto dalle ore 19 nell’area feste del Capannone Comunale avrà luogo l’ultima serata di “Into the wine”. Le cucine apriranno alle 19:30 mentre dalle 22 circa sulla pista del campo da tennis, per concludere un’edizione particolarmente dedicata alle giovani generazioni, si ballerà al ritmo dell’indiavolato dj set dei due famosi dj Pilú & Davidino!