Minimarcia di Berto il Castoro

In occasione di “Laigueglia è dei Bambini 2019” ci sarà una novità. Le mascotte Alessio di Alassio e Sebastiano il Bastione di Laigueglia hanno invitato al mare il loro amico mascotte Berto il Castoro per sabato 1 giugno. Berto e i suoi amici con il patron Angelo Bertocchi hanno deciso di ringraziarli organizzando la famosa Minimarcia, che da 38 edizioni (dal 1984) si svolge a Selvino, ridente cittadina turistica bergamasca nel cuore delle Prealpi Orobiche.

L’evento organizzato da Eventi Doc asd in collaborazione con Eccoci Eventi, con il supporto di Barbara Alvaro e il prezioso contributo del Comune di Laigueglia e il patrocinio del Comune di Alassio – Assessorato allo Sport, partirà da Alassio e seguendo il lungomare vi condurrà all’inaugurazione dell’evento “Laigueglia è dei Bambini”, due giorni di giochi e animazioni da non perdere.

La Minimarcia è una passeggiata non competitiva di circa 3 km adatta a bambini da 0 a 12 anni accompagnati senza obbligo di iscrizione da genitori, nonni, zii e amici. I bambini devono essere accompagnati da genitori o tutori e i vostri amici a quattro zampe sono ben accetti! Non è richiesto il certificato medico sportivo per la partecipazione. Le iscrizioni sono aperte online e potrete ritirare il pacco evento la mattina della Minimarcia. Ogni iscritto riceverà la t-shirt (disponibile anche dalla taglia 1 anno fino alla xxl), la sacca termica, la bandana e tanti altri gadget offerti da aziende nazionali come Giochi Preziosi, Ariosto, Lurisia, Trinketto o locali come il Frantoio di Aldo Armato, Hotel Adler, Hotel Corso, Hotel Rosa e Hotel Curtis.

Il programma prevede il ritrovo dalle ore 9 in corso Armando Diaz ad Alassio, in Borgo Barusso, per le ultime iscrizioni, il ritiro del palloncino e della colazione per tutti gli iscritti. La partenza è prevista per le ore 11 e il fiume colorato di palloncini da proseguirà sulla passeggiata del lungomare fino alla torre saracena, passando tra i budelli di Laigueglia.

All’arrivo in corso Badarò gli iscritti potranno ritirare la sacca termica ed altre sorprese. La giornata proseguirà con giochi e intrattenimento e nel primo pomeriggio Berto inaugurerà l’evento “Laigueglia è dei Bambini”, aperto gratuitamente per tutto il resto della giornata e il giorno seguente.