Mini corso gratuito con la food designer Angela Simonelli a Loano

Sabato 14 dicembre alle 15 la food designer e personal chef Angela Simonelli che gestisce il sito “3 muffin e un architetto” realizza un mini corso di cucina gratuito a Loano.

Nata a Livorno, Angela, mamma e architetto che trova il tempo di stare in cucina tra un progetto e l’altro, non si definisce chef, ma una food designer che vede il piatto come una tela dove poter scrivere, giocare coi chiariscuri e i volumi, con le prospettive e i colori, coniugando il tutto con il gusto e le consistenze.

Il corso si tiene presso Arredi Firpo in via Aurelia 270. Per info: 019 668878.