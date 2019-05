“Mille Volte Moda” – I prodotti dei commercianti in passerella

Venerdì 31 maggio si terrà “Mille Volte Moda 2019”, undicesima edizione di un evento che porterà in passerella i prodotti dei commercianti di via dei Mille, la via dello shopping ingauno. Presenterà Mario Mesiano, un veterano del palcoscenico che vuole così contribuire alla promozione di una via che con gli anni è diventata sempre di più sinonimo di moda.

L’Assessorato comunale al Turismo ha ancora una volta contribuito per la buona riuscita dell’evento: è stata predisposta infatti una passerella di 35 metri su cui sfileranno bambini, ragazzi e ragazze che diventeranno indossatori per una sera con tanta allegria, musica e la fantasia che contraddistingue le attività di via dei Mille.

Vedremo in passerella All’Eleganza Sposa, Ottica Mille, Boutique Chicca, SH 2.0 , Ditelo con i Fiori, Centro Estetico Libera, Top Line, Zerosedici, Tris Shop, Primizie, Euphemia Viaggi, Punto Arte.