Michele Sinisi porta in scena “Amleto” di Shakespeare

Venerdì 3 maggio alle ore 21 allo Spazio Bruno va in scena “Amleto” da William Shakespeare, di e con Michele Sinisi, nell’ambito della Kronostagione. La storia è quella che tutti noi conosciamo, il testo shakespeariano è smontato e reintrodotto sulla scena attraverso un soliloquio. Amleto si trova in una stanza e vive in completa solitudine la sua storia. Fatti e personaggi sono tutti caduti davanti ai suoi occhi e, malgrado i suoi desideri, deve confrontarsi con ciascuno di questi, prendere delle decisioni.

La tragedia sta nel fatto che deve comunque risolvere la sua storia da solo. Amleto contiene nella sua testa la memoria fastidiosa di tutti. Polonio, Re Claudio, Ofelia, Laerte, la madre Gertrude, l’attore della compagnia girovaga: tutti assenti. L’unica compagnia reale sarà il fantasma del padre che, in quanto tale, lo metterà al corrente di ciò che veramente è successo. Le sedie vuote saranno i soli testimoni della sua esperienza.

Quella di Amleto è una tragedia che sfugge alle analisi o che le accetta tutte mentre racconta di un uomo che rifiuta tutto. Rimane il mistero di un essere umano chiuso in una stanza, assillato da ricordi e immagini da cui non vede l’ora di liberarsi. L’intensità favolosa delle sue utopie che non riesce a sostenere.

Posto unico € 15 / Studenti under 26 € 12

Biglietteria: sabato ore 16 – 19

Apertura botteghino Spazio Bruno ore 20:30