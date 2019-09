“Mi ritorna in mente” – Paola e Chantalle in concerto ad Andora

Il primo concerto al palazzo Tagliaferro di Andora del duo Paola e Chantalle, voce, pianoforte e arpa celtica è in programma sabato 21 settembre alle 21.

Il duo Paola e Chantalle si è formato nel 2009 in seno alla frequentazione del corso triennale in Musicoterapia patrocinato dalla facoltà di Scienze Psichiatriche di Genova.

L’incontro tra queste due musiciste, già affermate interpreti del repertorio solistico dei rispettivi strumenti, ha riscosso un immediato successo per la grande affinità creativa delle loro personalità e per l’intesa musicale.

Dotate di magnetismo e con ottime capacità espressive, tecniche e musicali, condividono l’idea per cui la musica è la voce dell’anima, in quanto può creare ed enfatizzare emozioni e sentimenti. Questo le porta a proporre un intrattenimento musicale non preconfezionato, ma studiato accuratamente in base alle persone e all’atmosfera che viene creata per il singolo evento.

Il repertorio è vasto e tocca generi molto differenti: pop, standard internazionale, soul, cantautori italiani, brani della canzone napoletana, musica irlandese, repertorio tratto dalle colonne sonore di films e musicals e musica classica.

Il concerto di Paola Lepore e Chantalle Allomello intitolato “Mi ritorna in mente” vuole essere un percorso sull’evoluzione musicale relativa ai tempi e ai luoghi, toccando le tappe salienti della musica italiana e straniera che hanno lasciato un segno nella memoria dagli anni 20 ad oggi.

La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie al patrocinio del Comune di Andora, in particolare, è il risultato di un lavoro congiunto di Mauro Demichelis e Patrizia Lanfredi, sindaco e vicesindaco di Andora, in collaborazione con il Centro Policulturale di Andora e il palazzo Tagliaferro, un laboratorio creativo destinato a ospitare eventi con artisti nazionali e internazionali coordinato da Christine Enrile, presidente della CIE Contemporary.

Il servizio fotografico dell’evento sarà realizzato da Mihai Bursuc, fotografo professionista torinese, che da anni collabora con i più conosciuti giornali online e cartacei, locali e nazionali. Il professionista arriverà da Torino appositamente per immortalare i momenti più significativi del concerto andorese del duo Paola e Chantalle.