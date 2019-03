“Mettiamoci in mostra” – Rassegna bibliografica itinerante di Nati per Leggere

Giunge a Spotorno la rassegna itinerante organizzata dalla sezione ligure di “Nati per Leggere”, programma nazionale, a cui aderisce anche la Biblioteca Civica “Camillo Sbarbaro”, promosso da Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino onlus, che dal 1999 ha come scopo la promozione della lettura in famiglia fin dai primi giorni di vita. Molte ricerche scientifiche dimostrano infatti che la lettura, vissuta con una certa continuità dai bambini in età prescolare, costituisce una solida base per lo sviluppo relazionale e cognitivo del bambino.

Resteranno in esposizione per due settimane, da lunedì 4 a venerdì 15 marzo, più di cento titoli della nuova bibliografia che l’Osservatorio Editoriale Permanente, composto da bibliotecari, pediatri, psicologi, studiosi di letteratura per l’infanzia, educatori e librai, ha selezionato tra le molte novità editoriali nel settore della primissima infanzia. Si potranno trovare, leggere e sfogliare libri adeguati alle competenze dei bambini, dalla nascita in poi, libri che stimolano il desiderio della lettura ad alta voce nei genitori, volumi qualitativamente di rilievo per la parte narrativa, le illustrazioni, la qualità tipografica, l’impaginazione e gli aspetti pedagogici. I libri saranno suddivisi in piccole sezioni per orientare meglio i gusti e le esigenze del piccolo e grande pubblico: “Libri in rima”, “Storie quotidiane”, “Fiabe”, “Storie per ridere”, “Suoni e rumori”.

L’apertura della mostra sarà dalle 9:30 alle 13 e in aggiunta anche nei pomeriggi dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18. La proposta culturale si arricchisce inoltre di due eventi: il primo dedicato ai bambini dell’asilo nido e della sezione primavera del territorio si terrà martedì 5 marzo alle ore 10, il secondo dal titolo “Siamo nati per leggere” sarà l’inaugurazione della nuova sala lettura giovedì 14 marzo alle ore 16.

“L’amministrazione comunale di Spotorno promuove la lettura ad alta voce nei primissimi anni di vita con un progetto dell’Assessorato alla Cultura e di quello alla Famiglia e all’Infanzia, che già da due anni fa dono di un piccolo libro ad hoc a ciascuno dei nuovi nati”, ricorda il delegato comunale alla Cultura Gian Luca Giudice.