Metempsicosi all’Essaouira Club – L’evento che anticipa l’estate

Una serata indimenticabile venerdì 31 maggio all’Essaouira Club: i Metempsicosi saranno protagonisti della nightlife italiana più alternativa e trasgressiva. Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, Franchino, Zicky e Luca Pechino sono tra i deejay ed mc’s più amati nei club di tendenza della Penisola, dai primi anni alternativi e trasgressivi dell’Imperiale alle indimenticabili notti dell’Insomnia Discoacropoli, dal BXR Superclub, alle estati a Riccione, dal Jaiss fino ad arrivare al Matrix e al Reflex, oltre a tutte le altre collaborazioni con i top club italiani.

Musicalmente la “Metempsicosi” è stata portavoce della progressive italiana e ha rappresentato negli anni Duemila la techno italiana nel mondo quando ogni disco prodotto dal team diventava in poche settimane una hit europea. Oggi è ambasciatrice di un proprio sound sempre riconoscibile e inimitabile ma soprattutto di un concetto di party che è sinonimo di vero divertimento.

Le ragioni di un successo senza tempo sono senza dubbio da ricercare nell’amicizia e nell’affinità che legano i vari elementi del gruppo ma anche nella capacità di mantenere uno stile musicale unico, coerente, sempre rispettoso della propria storia, ma allo stesso tempo attuale e all’avanguardia. I dj set si caratterizzano per l’energia e la positività che trasmettono al pubblico, senza tralasciare la sperimentazione e la contaminazione tra sonorità di diversa provenienza e background.

Gli artisti presenti alla serata saranno Ricky Le Roy, i cui set sono molto vari ed il suo sound è molto ritmato, mai ossessivo, morbido e solare, mai cupo, e per questa ragione particolarmente apprezzato per l’atmosfera che sa creare in pista; Luca Pechino, l’anello di congiunzione tra la musica ed il pubblico. Dal 1993-1994 inizia ad ottenere un susseguirsi di successi professionali che lo portano in numerosi locali d’Italia come fino alla collaborazione con la “Metempsicosi”, di cui ne diventa la voce ufficiale.

Navetta gratuita da piazza del Popolo (Albenga) e dalla stazione ferroviaria di Alassio. Sarà possibile cenare con gli artisti dalle ore 21.