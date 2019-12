Messa solenne per la Festa di Santo Stefano protomartire

Giovedì 26 dicembre alle ore 11 nella Chiesa San Pietro, in via Untoria, a Savona i Padri Carmelitani, che reggono l’omonima parrocchia, celebrano la Messa solenne per la Festa di Santo Stefano, primo dei sette diaconi scelti dalla comunità cristiana perché aiutassero gli apostoli nel ministero della fede.

Venerato da tutte le Chiese che ammettono il culto dei santi, fu il protomartire, ossia il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo e la diffusione del Vangelo.

Il suo martirio è descritto negli Atti degli Apostoli, in cui appare evidente sia la sua chiamata al servizio dei discepoli sia il suo martirio, avvenuto per lapidazione alla presenza di Paolo di Tarso prima della conversione: