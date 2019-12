“Merry Christmas and Happy Duo Sconcerto” a Vezzi Portio

Sarà un pomeriggio gioioso in compagnia delle allegre performance musicali del Duo Sconcerto quello in programma domenica 22 dicembre alle ore 16:45 alla Società La Sbornistica, in via san Giorgio 24, a Vezzi Portio, piccolo comune dell’entroterra savonese. La serata sarà un modo per far ascoltare con rispetto e allegria le musiche del Natale, un momento di festa e condivisione. I temi più famosi verranno rivisitati e presentati con grandi virtuosismi, estro, fantasia, buonumore e spigliatezza.

Il Duo Sconcerto si è esibito in diversi luoghi prestigiosi, tra cui il Teatro Petruzzelli di Bari, la Reggia di Reggio Calabria, la Sala Nervi della Città del Vaticano, il Teatro Bibbiena di Mantova, la Fondazione Cini di Venezia, Palazzo Pitti a Firenze e anche in diverse università. Collabora con diversi artisti tra i quali Ugo Pagliai, Ivano Marescotti, David Riondino, Fabio Testi, Vito e Vanessa Gravina. Ha inoltre collaborato con Dario Fo e Luciano Ligabue, ha suonato con Andrea Griminelli e ha recentemente apertoun concerto di Andrea Bocelli.

Talentuoso, istrionico e ironico, dotato di rara maestria tecnica, il duo trasforma ogni concerto in un unico vero e proprio spettacolo. La bravura e l’affiatamento del flautista Matteo Ferrari e del chitarrista Andrea Candeli sono il risultato di una lunghissima collaborazione e un’intensa e prestigiosa attività concertistica in tutta Italia e anche all’estero e permettono loro di spaziare in un repertorio che va da Mozart ad Astor Piazzolla, da Ennio Morricone al folk irlandese, dall’ouverture de “Il barbiere di Siviglia” alla “Carmen” di Bizet.

Per Andrea Candeli e Matteo Ferrari la solidità classica, la maturità artistica e la competenza musicale non sono una gabbia rigida ma un motore di ricerca verso un’improvvisazione mai banale e sempre consapevole, ricca di sfumature imprevedibili e assai godibili.