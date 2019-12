Mercatino Natalizio con il Consorzio La Piazza

Domenica 15 dicembre dalle 8 alle 19 in via Montenotte, via Guidobono, piazza del Popolo e via Sormano a Savona il Consorzio La Piazza invita residenti e turisti ad acquistare le imperdibili offerte di prodotti delle bancarelle del tradizionale Mercatino Natalizio.

Il consorzio è stato costituito nel 1989 grazie alla passione di un gruppo di professionisti per il mondo delle fiere e dei mercati e alla volontà di offrire un servizio per la gestione e l’organizzazione di tutta una serie di eventi. Il suo modo di lavorare è contraddistinto dalla cura e dalla specificità con cui viene seguito ogni singolo avvenimento.

Opera nella provincia di Savona ed è in grado di ideare, organizzare e gestire tutta una serie di servizi: eventi, fiere, spettacoli, inaugurazioni, mercati dell’artigianato, dell’antiquariato e quant’altro. Il personale si occupa di seguire ogni singolo dettaglio, dall’ideazione all’allestimento, dal posizionamento dei banchi in caso di fiere allo smontaggio, e la presenza sul posto durante tutto l’evento garantisce sicurezza e successo.

Con quasi quindici anni di attività il Consorzio La Piazza ad oggi può vantare l’organizzazione di eventi esclusivi in ambienti prestigiosi e atmosfere suggestive.