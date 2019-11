Mercatino di beneficenza “Leolandia”: a Natale, insieme, si può!

Anche quest’anno il Leo Club Savona Torretta ripropone il mercatino di beneficenza “Leolandia”. Cerchi un pensierino per Natale? Decorazioni o oggetti per la casa? Il mercatino offre articoli per ogni esigenza e persona e anche i pacchetti regalo.

Nelle scorse edizioni grazie al vostro aiuto abbiamo contribuito a numerose e diverse cause: dalla realizzazione di una tettoia per l’Oasi Felina di Legino, alla lotta contro il Morbillo in Africa, all’acquisto di un kit (contenente materiale ludico e medico) per l’Ospedale San Paolo di Savona”, spiega il Leo Club Savona Torretta.

“Per la nona edizione i fondi saranno impiegati nella realizzazione del progetto distrettuale LeoKM0 per acquistare una panca da picnic adatta a persone in sedia a rotelle, da installare in un parco pubblico della provincia di Savona. Come sempre vi aspettiamo il 7 e l’8 dicembre in via Paleocapa 26R per fare del bene insieme!”, dicono infine i promotori.