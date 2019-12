Mercatino dei Sapori Italiani al Villaggio di Natale

Dopo la seconda edizione della Fiera De.Co. da venerdì 13 dicembre (inaugurazione alle ore 11 alla presenza delle autorità) a lunedì 6 gennaio si tiene il Mercatino dei Sapori Italiani: prelibatezze ed eccellenze delle regioni italiane nel suggestivo Villaggio di Natale, allestito sotto una cascata di luci in piazza Matteotti, uno dei punti strategici di Alassio Christmas Town.

Nelle caratteristiche casette, accanto alla Baita di Babbo Natale e a quella dedicata ai più piccoli con giochi e truccabimbi, l’Associazione GustItalia 2.0 raduna tipicità e sapori della tradizione italiana: da Piemonte, Lombardia, Umbria, Sicilia, Sardegna e ovviamente Liguria arriveranno dolci, salumi e pasta ma anche infusi e articoli natalizi. Ci saranno anche l’Arascìn, il nuovo brand fortemente legato ad Alassio, e la Cooperativa Mare di Albenga con il suo street food a base di acciughe nostrane.

“È una selezione di differenti proposte per offrire una scelta più ampia possibile – spiegano gli organizzatori – ci saranno anche le caldarroste, per cui abbiamo predisposto un apposito e caratteristico carretto che ci consentirà di portarle calde e fragranti per le vie del centro storico. Le troverete in piazza Matteotti, in via Torino… vi guiderà il loro profumo”.